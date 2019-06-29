"أنصار الله" تعلن قنص جنديين سعوديين قبالة نجران

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، صد هجوم للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم السبت 29 يونيو/ حزيران، أن الجيش اليمني نفذ زحفا واسعا بمشاركة الطيران الحربي والاستطلاعي للتحالف ومروحياته الأباتشي باتجاه مواقع في صحراء الأجاشر التابعة إداريا لمديرية خب والشعف شرق الجوف قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا من إحباط زحف الجيش اليمني، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى من فريق هندسي للجيش في كمين بعبوات ناسفة في أثناء المواجهات.

وقنصت جماعة "أنصار الله" جنديين سعوديين في موقع الطلعة بمنطقة البقع في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة قبالة نجران السعودية، بحسب "المسيرة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية،للعدوان على اليمن

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف الصاروخي المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين شهداء وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، حتى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.