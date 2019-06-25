الحوثيون: استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيهما

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، الحوثيين، العميد يحيى سريع، استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غربي السعودية، بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، "الطيران المسير ينفذ عملية واسعة باتجاه كل من مطار أبها الدولي ومطار جيزان الإقليمي بطائرات قاصف 2 كي استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى".

وأضاف "وقد أصابت الهجمات أهدافها بدقة عالية بفضل الله في المطارين وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية فيهما".

وأشار إلى أن "الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي على الشعب اليمني".

وجدد متحدث قوات صنعاء، "دعوة المدنيين والشركات في الجزيرة العربية بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أماكن غير آمنة"، متوعداً "بالاستهداف الدائم والمتواصل لها حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

وتعد هجمات "أنصار الله" على مطاري أبها وجيزان هي السابعة خلال أقل من شهر.