الحوثيون يكشفون امتلاكهم تقنيات عسكرية لا تستطيع امريكا اعتراضها

اعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية المجاهدة ، اليوم الجمعة، أن لديها تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية التعامل معها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع: "لدينا تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية التعامل معها".

وأضاف: "صواريخنا الباليستية والمجنحة والطيران المسير بأنواعه بإمكانها ضرب أي هدف على طول وعرض الجغرافيا السعودية"، موضحا أن ضرباتهم لن تقتصر على عسير ونجران وجيزان في حال "استمر التصعيد".

وأكد أن "الجماعة تمتلك القدرة على الإنتاج المستمر من الصواريخ والطائرات المسيرة تجعل اليمن قادرا على الصمود ليس لأشهر قادمة وإنما لسنوات"، وأن "لليمن كامل الحق والمشروعية في الرد على المعتدي طالما استمر في عدوانه".