"أنصار الله": اتفاق مع الأمم المتحدة على تفتيش السفن في الحديدة

أعلن مسؤول في "أنصار الله" (الحوثيين)، ومصدر من الأمم المتحدة، أن الجماعة اتفقت مع الأمم المتحدة على تفتيش السفن الراسية في الحديدة.

أعلن مسؤول في جماعة الحوثيين، ومصدر من الأمم المتحدة، أن الجماعة اتفقت مع الأمم المتحدة على تفتيش السفن الراسية في موانئ الحديدة، وفق وكالة "رويترز". وقال وزير النقل زكريا الشامي، إن "الاتفاق على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة برقابة أممية".

وأكد مصدر من الأمم المتحدة أنه تم التوصل لاتفاق مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

وما زالت آلية التحقق والتفتيش بحاجة إلى التوقيع على اتفاق منفصل مع التحالف العسكري بقيادة السعودية لأنه يراقب السفن التي تتحرك في أعلى البحار في طريقها إلى اليمن.

وتأسست آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفيش في اليمن عام 2015 مع اتهام التحالف للحوثيين بتهريب صواريخ وأسلحة إيرانية عبر موانئ يمنية تحت سيطرتهم بما في ذلك الحديدة وهي تهمة ينفيها كل من الحوثيين وطهران.