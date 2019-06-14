اليمن

الحوثيون يكشفون تفاصيل "عملية أبها الثانية" ويؤكدون خروج المطار عن الخدمة


قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن طائرات مسيرة من طراز "قاصف تو–كي"، استهدفت فجر اليوم الجمعة بنجاح، رادارات الملاحة الجوية بمطار "أبها" السعودي.

وأضاف العميد يحيى سريع، أن المطار خرج عن الخدمة وتعطلت الملاحة فيه، مشددا على أن "عمليات الرد اليمنية في تصاعد مستمر طالما استمر العدوان والحصار".

يأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه قوات العدوان العربي بقيادة السعودية، أنها تمكنت اليوم الجمعة، من اعتراض 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار "أبها" جنوب غربي المملكة، مؤكدة في بيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

لكن العميد يحيى سريع نفى "المزاعم السعودية بشأن اعتراض الطائرات المسيرة"، مؤكدا أنها "أصابت أهدافها بدقه عالية".

وقال سريع، إن المطارات والمواقع العسكرية لدول التحالف أصبحت أهدافا مشروعة ولن تكون آمنة بعد الآن، داعيا شركات الطيران والمدنيين إلى الابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية.

وتشن قوات التحالف العربي منذ سنة 2015 غارات في اليمن تستهدف جماعة "أنصار الله" الحوثية، ومواقعها العسكرية، وقد كثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود على مواقع داخل السعودية.

وأصاب صاروخ الأربعاء الماضي المطار المدني في مدينة "أبها" الجبلية، التي تعد مقصدا للسعوديين خلال فصل الصيف، تجنبا للحرارة المرتفعة في الرياض وجدة.

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