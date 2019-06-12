الحوثيون يستهدفون مطار ابها الدولي السعودي بصاروخ كروز

أعترف المتحدث الرسمي باسم قوات العدوان العربي بزعامة السعودية على اليمن تركي المالكي، الأربعاء، أن هجوما حوثيا استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، مما أسفر عن جرح 26 مدنيا.

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" :" إنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلف".

وأوضح أن سقوط المقذوف "أدى إلى إصابة 26 مدنيا على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

وبيّن تركي المالكي "أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم ، في الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون عبر وسائل الإعلام مسؤوليتهم الكاملة عن العمل باستخدام صاروخ (كروز )".