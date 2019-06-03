اليمن

السيد عبد الملك الحوثي يعلن التضامن مع الشعب السوداني ويدين كل الجرائم الوحشية بحقه


أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تضامن الشعب اليمني مع الشعب السوداني الشقيق فيما تعرض له من اعتداءات وحشية وإجرامية من جانب المجلس العسكري، مدينا في الوقت نفسه كل تلك الجرائم الوحشية وكل المساعي الرامية للسيطرة على الشعب السوداني العزيز.

وقال السيد عبد الملك في المحاضرة الرمضانية السابعة والعشرون مساء اليوم الاثنين عبر قناة المسيرة إن ” المجلس العسكري في السودان دخل في صفقات مع قوى دولية وإقليمية للسيطرة على الشعب السوداني الشقيق ومصادرة حريته واستقلاله”.

وكان الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام قد أدان في وقت سابق اليوم ما يجري في السودان من عمليات التفاف بقوة السلطة على المطالب الشعبية، معتبرا أن ارتهان المجلس الانقلابي في الخرطوم للمال السعودي الإماراتي يعرض البلاد لمخاطر جسيمة.

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