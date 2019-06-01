"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بقوات يمنية في نجران جنوب غربي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، مقتل عسكريين يمنيين بهجوم للجماعة على مواقع في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها نفذوا عملية هجومية قبالة السديس في نجران، أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين اليمنيين.

وأشارت إلى إحباط الجماعة زحفا واسعا لقوات يمنية على مواقع في مربع شجع بنجران.

ووفقا لـ"المسيرة"، ألحقت "أنصار الله" ومدفعيتها بالقوات اليمنية خسائر في الأرواح وأُعطبت مدرعة بعبوة ناسفة وآلية أخرى، خلال صد الزحف.

وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 22 أيار/مايو المنصرم، مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني بعملية هجومية على مواقع في مربع شجع بنجران.