اليمن

عبد الملك الحوثي: آل خليفة قفاز السعودية لكسر المحرمات


قال عبد الملك الحوثي، زعيم "أنصار الله" (الحوثيين)، إن النظام السعودي استغل آل خليفة (العائلة المالكة في البحرين) قفازا لكسر المحرمات.

وأضاف عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم الحوثيين، خلال كلمة متلفزة، مساء اليوم، الخميس، أذاعتها قناة "المسيرة"، أن "مؤتمر البحرين خطوة من خطوات منوطة بأنظمة من داخل الأمة، وعلى رأسها النظام السعودي لخدمة العدو الإسرائيلي".

وتابع عبد الملك الحوثي: الأعداء يستغلون قداسة مكة المكرمة لدى المسلمين، بهدف حرف بوصلة العداء والتمهيد للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. وحرف بوصلة العداء إلى الداخل الإسلامي يجب مواجهتها والتصدي لها.

وقال زعيم الحوثيين: صفقة ترامب تعتمد على أدوار من جهات تتحرك داخل الأمة. وأمريكا وإسرائيل تهديد مشترك للأمة.

وأضاف الحوثي في كلمته المتلفزة: بروز النشاط التكفيري كمحرض على من يعادي إسرائيل هو توجه مدعوم من أنظمة عربية لخدمة إسرائيل.

ودعا الحوثي الشعب اليمني لخروج كبير ومشرف في مسيرات يوم القدس العالمي، للتعبير عن تمسكه بمواقف الحق، معتبرا أن الشعب اليمني لن تكون مواقفه إلا إيمانية ومعادية لأمريكا وإسرائيل ونصرة للقضية الفلسطينية.

وقال عبد الملك الحوثي: ترك الساحة دون نشاط تعبوي ضد إسرائيل من أخطر ما يهدد الأمة.

 

 

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