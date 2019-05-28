اليمن

باريس تطالب السعودية والإمارات بوقف "الحرب القذرة" في اليمن


جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، وصف الحرب الدائرة في اليمن بأنها "حرب قذرة"، مطالبا السعودية والإمارات بإنهائها.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية النقاب، الشهر الماضي، عن تقرير سري للاستخبارات العسكرية الفرنسية، كتب في سبتمبر 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في الحرب اليمنية.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية استخدمت أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية ما أدى لـ "سقوط ضحايا مدنيين".

وعلقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، حينها على التقارير بالقول إن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".

ووفق الخطاب الرسمي المعتمد في باريس، التي لم تنف وجود هذا التقرير، فإن الأسلحة الفرنسية المملوكة للسعودية والإمارات لم تستخدم إلا بصورة دفاعية في هذه الحرب، التي أوقعت 10 آلاف قتيل منذ 2015 وأوصلت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب، ويعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحيث يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبة غذاء.

وفي سياق آخر، قال لو دريان، إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الارهابي، مؤكدا أن فرنسا تحترم سيادة العراق، لكنها تعارض عقوبة الإعدام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحوثيون ينفون اتهامات التحالف العربي بحصولهم على اسلحة ايرانية
باريس تطالب السعودية والإمارات بوقف "الحرب القذرة" في اليمن
"الحوثيون" يعلنون تحرير 66 أسيرا بعملية تبادل في الساحل الغربي لليمن
بعد فيديو استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مفخخة... صنعاء تتوعد بعمليات "أشد إيلاما"
الحوثي ينفي استهداف مكة: كل ما تم تداوله افتراء وبهتان وكذب
غريفيث: اليمن على شفا حرب شاملة رغم انسحاب الحوثيين من الحديدة
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على مضختي نفط في السعودية بـ 7 طائرات مسيرة
رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام لمجلس الأمن: اثبتوا مصداقيتكم ولو لمرة
قيادي حوثي يفسر سبب انسحاب قوات "أنصار الله" من 3 موانئ
الحوثيون ينسحبون من ميناء الحديدة تحت أنظار فرق أممية
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.67
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك