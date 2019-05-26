اليمن

"الحوثيون" يعلنون تحرير 66 أسيرا بعملية تبادل في الساحل الغربي لليمن


أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تحرير 66 أسيرا لدى قوات عبد ربه منصور بعملية تبادل بوساطة محلية في الساحل الغربي لليمن.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، مساء اليوم الأحد "تحرير 66 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية".    

وأفاد مصدر عسكري يمني في الحديدة وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد بأن "قوات عبد ربه منصور أفرجت عن 33 أسيراً من جماعة أنصار الله في جبهة الساحل الغربي، مقابل إطلاق الجماعة سراح المعتقل أحمد عباد المرقشي في صنعاء منذ نحو 12 عاماً على ذمة قضية قتل".

وأضاف المصدر "الصفقة تضمنت أيضاً تبادل 33 أسيراً من أنصار الله في جبهة الساحل الغربي مقابل 8 جنود من الجيش اليمني".

فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى في تصريح نقلته قناة "المسيرة" "تحرير 66 أسيراً من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية".

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