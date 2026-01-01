دوري نجوم العراق: ثلاث مواجهات تختتم الجولة التاسعة هذا اليوم

تُختتم، اليوم الخميس، منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات في ملاعب بغداد والبصرة والنجف الأشرف، حيث يحل فريق النفط ضيفاً على نظيره النجف عند الساعة الرابعة عصراً، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى تحقيق الفوز وتحسين موقعيهما على سلم الترتيب.

وفي ذات الوقت، يحتضن ملعب الفيحاء لقاء الميناء ونوروز، في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، مع تطلع الفريقين للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظهما في الجولات المقبلة.

فيما تُختتم الجولة بلقاء حماسي بين فريق الكهرباء و الزوراء عند السادسة والنصف مساءً، على ملعب الزوراء، في مواجهة مرتقبة يسعى فيها الفريقان لفرض الهيمنة وحصد النقاط الثلاث، في ختام مثير لجولة حافلة بالتنافس.