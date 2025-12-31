الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق: أربع مباريات في الجولة التاسعة هذا اليوم


 

تتواصل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق بإقامة أربع مواجهات مرتقبة، تتصدرها قمة أربيل ونفط ميسان، في اختبار جديد للفريق الشمالي الساعي إلى مواصلة عروضه المميزة في الجولة الماضية، فقد خرج أربيل بتعادل أمام ديالى في آخر ظهور له، يدخل المواجهة بطموح العودة إلى سكة الانتصارات عبر بوابة فرسان المملكة، فيما يأمل نفط ميسان تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الخطر.

كذلك في لقاء آخر، يتطلع الطلبة لمواصلة تألقه حين يواجه الموصل، بعد أن حسم الأنيق ديربي العاصمة أمام الشرطة بهدف المحترف التونسي حبيب الوسلاتي.

بالمقابل، يسعى زاخو لاستثمار عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف الكرخ، أملاً في اقتحام المربع الذهبي، بينما يلتقي الغراف مع الكرمة على ملعب الناصرية الدولي.

وتُختتم منافسات الجولة التاسعة، يوم غدٍ الخميس، بإقامة ثلاث مباريات تجمع الكهرباء بالزوراء، والنفط بالنجف، إضافة إلى مواجهة الميناء ونوروز.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري نجوم العراق: أربع مباريات في الجولة التاسعة هذا اليوم
دوري نجوم العراق: الجوية يلاقي دهوك في انطلاق مواجهات الجولة التاسعة
منتخبنا لكرة اليد يجري اختباره الثاني في معسكر قطر اليوم
دوري نجوم العراق: الزوراء بمواجهة الميناء في ختام الجولة الثامنة هذا اليوم
لقاء ودّي يجمع منتخبنا لكرة اليد بنظيره القطري اليوم في الدوحة
دوري نجوم العراق: لقاء حماسي بين الطلبة والشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة
إرسال 3 مطالب إلى الاتحادين الآسيوي والـ "فيفا" بشأن اتحاد الكرة العراقي
دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق مباريات الجولة الـ10 هذا اليوم
الفيفا: المنتخب العراقي لديه فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم
تشكيلة فريق الزوراء في مواجهة النصر السعودي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك