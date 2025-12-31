دوري نجوم العراق: أربع مباريات في الجولة التاسعة هذا اليوم

تتواصل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق بإقامة أربع مواجهات مرتقبة، تتصدرها قمة أربيل ونفط ميسان، في اختبار جديد للفريق الشمالي الساعي إلى مواصلة عروضه المميزة في الجولة الماضية، فقد خرج أربيل بتعادل أمام ديالى في آخر ظهور له، يدخل المواجهة بطموح العودة إلى سكة الانتصارات عبر بوابة فرسان المملكة، فيما يأمل نفط ميسان تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الخطر.

كذلك في لقاء آخر، يتطلع الطلبة لمواصلة تألقه حين يواجه الموصل، بعد أن حسم الأنيق ديربي العاصمة أمام الشرطة بهدف المحترف التونسي حبيب الوسلاتي.

بالمقابل، يسعى زاخو لاستثمار عاملي الأرض والجمهور عندما يستضيف الكرخ، أملاً في اقتحام المربع الذهبي، بينما يلتقي الغراف مع الكرمة على ملعب الناصرية الدولي.

وتُختتم منافسات الجولة التاسعة، يوم غدٍ الخميس، بإقامة ثلاث مباريات تجمع الكهرباء بالزوراء، والنفط بالنجف، إضافة إلى مواجهة الميناء ونوروز.