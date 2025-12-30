الصفحة الرياضية

دوري نجوم العراق: الجوية يلاقي دهوك في انطلاق مواجهات الجولة التاسعة


 

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، إذ يستقبل القوة الجوية الوصيف ضيفه دهوك في ملعب المدينة الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساء، بالوقت الذي سيلعب فيه الشرطة أمام أمانة بغداد في ملعب الكرخ، ويواجه ديالى نظيره القاسم.

في اللقاء الأول سيكون الجوية مطالباً بتحقيق الفوز بعد التعثر أمام النفط بالتعادل السلبي، ويمنِّي (الصقور) النفس بحصد النقاط الثلاث من أجل انتزاع الصدارة.

وفي المقابل، لن يكون طريق (الأزرق) مفروشاً بالورود، إذ سيصطدم بطموح دهوك (المتحفز) بنشوة فوزه الأخير على النجف، وهو الانتصار الذي منح (صقور الجبال) دفعة معنوية كبيرة للابتعاد عن المناطق المتأخرة في لائحة الترتيب ويقف الجوية فـي المرتبة الثانية برصيد (17 نقطة)، على بعد ثلاث نقاط من أربيل المتصدر، بينما يحتل دهوك المركز الخامس عشر وله (8 نقاط).

وفي لقاء ثانٍ يطمح الشرطة إلى استعادة توازنه وتصحيح المسار عندما يحل ضيفاً على أمانة بغداد، بعد تعرضه إلى الخسارة الثانية بمشاركته الحالية، على يد الطلبة، وهو يأمل بأن يكون التعثر الأخير مجرد كبوة.

ووضع الملاك التدريبي لكرة الشرطة نقاط المباراة هدفاً رئيساً لإعادة الفريق إلى أجواء المنافسة الحقيقية على اللقب، وتجنب إهدار المزيد من النقاط فـي مرحلة مبكرة من الدوري.

وفي المواجهة الثالثة يلعب فريق ديالى صاحب المركز الثالث أمام فريق القاسم متذيل الترتيب، سعياً منه لإضافة نقاط جديدة إلى رصيده، ومواصلة رحلة التألق، تحت قيادة مدربه التونسي يامن الزلفاني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري نجوم العراق: الجوية يلاقي دهوك في انطلاق مواجهات الجولة التاسعة
منتخبنا لكرة اليد يجري اختباره الثاني في معسكر قطر اليوم
دوري نجوم العراق: الزوراء بمواجهة الميناء في ختام الجولة الثامنة هذا اليوم
لقاء ودّي يجمع منتخبنا لكرة اليد بنظيره القطري اليوم في الدوحة
دوري نجوم العراق: لقاء حماسي بين الطلبة والشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة
إرسال 3 مطالب إلى الاتحادين الآسيوي والـ "فيفا" بشأن اتحاد الكرة العراقي
دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق مباريات الجولة الـ10 هذا اليوم
الفيفا: المنتخب العراقي لديه فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم
تشكيلة فريق الزوراء في مواجهة النصر السعودي
أرنولد: الوصول بالعراق إلى المونديال هدفي في الحياة وبغداد مدينة آمنة جداً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك