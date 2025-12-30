دوري نجوم العراق: الجوية يلاقي دهوك في انطلاق مواجهات الجولة التاسعة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، إذ يستقبل القوة الجوية الوصيف ضيفه دهوك في ملعب المدينة الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساء، بالوقت الذي سيلعب فيه الشرطة أمام أمانة بغداد في ملعب الكرخ، ويواجه ديالى نظيره القاسم.

في اللقاء الأول سيكون الجوية مطالباً بتحقيق الفوز بعد التعثر أمام النفط بالتعادل السلبي، ويمنِّي (الصقور) النفس بحصد النقاط الثلاث من أجل انتزاع الصدارة.

وفي المقابل، لن يكون طريق (الأزرق) مفروشاً بالورود، إذ سيصطدم بطموح دهوك (المتحفز) بنشوة فوزه الأخير على النجف، وهو الانتصار الذي منح (صقور الجبال) دفعة معنوية كبيرة للابتعاد عن المناطق المتأخرة في لائحة الترتيب ويقف الجوية فـي المرتبة الثانية برصيد (17 نقطة)، على بعد ثلاث نقاط من أربيل المتصدر، بينما يحتل دهوك المركز الخامس عشر وله (8 نقاط).

وفي لقاء ثانٍ يطمح الشرطة إلى استعادة توازنه وتصحيح المسار عندما يحل ضيفاً على أمانة بغداد، بعد تعرضه إلى الخسارة الثانية بمشاركته الحالية، على يد الطلبة، وهو يأمل بأن يكون التعثر الأخير مجرد كبوة.

ووضع الملاك التدريبي لكرة الشرطة نقاط المباراة هدفاً رئيساً لإعادة الفريق إلى أجواء المنافسة الحقيقية على اللقب، وتجنب إهدار المزيد من النقاط فـي مرحلة مبكرة من الدوري.

وفي المواجهة الثالثة يلعب فريق ديالى صاحب المركز الثالث أمام فريق القاسم متذيل الترتيب، سعياً منه لإضافة نقاط جديدة إلى رصيده، ومواصلة رحلة التألق، تحت قيادة مدربه التونسي يامن الزلفاني.