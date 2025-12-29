منتخبنا لكرة اليد يجري اختباره الثاني في معسكر قطر اليوم

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد، عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين ، ثاني مبارياته الودية أمام المنتخب القطري الثاني، وذلك ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في دولة قطر، إذ تأتي هذه المواجهة في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد، المقرر إقامتها في دولة الكويت مطلع العام المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على التشكيلة الأنسب قبل خوض غمار المنافسات الرسمية.

وكان منتخبنا قد خاض مباراة ودية سابقة ضمن معسكره الحالي، استفاد منها المدرب في تجربة عدد من الخطط التكتيكية ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، على أمل تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق الآسيوي المقبل.