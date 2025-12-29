الصفحة الرياضية

منتخبنا لكرة اليد يجري اختباره الثاني في معسكر قطر اليوم


 

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد، عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين ، ثاني مبارياته الودية أمام المنتخب القطري الثاني، وذلك ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في دولة قطر، إذ تأتي هذه المواجهة في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد، المقرر إقامتها في دولة الكويت مطلع العام المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على التشكيلة الأنسب قبل خوض غمار المنافسات الرسمية.

وكان منتخبنا قد خاض مباراة ودية سابقة ضمن معسكره الحالي، استفاد منها المدرب في تجربة عدد من الخطط التكتيكية ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، على أمل تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق الآسيوي المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منتخبنا لكرة اليد يجري اختباره الثاني في معسكر قطر اليوم
دوري نجوم العراق: الزوراء بمواجهة الميناء في ختام الجولة الثامنة هذا اليوم
لقاء ودّي يجمع منتخبنا لكرة اليد بنظيره القطري اليوم في الدوحة
دوري نجوم العراق: لقاء حماسي بين الطلبة والشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة
إرسال 3 مطالب إلى الاتحادين الآسيوي والـ "فيفا" بشأن اتحاد الكرة العراقي
دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق مباريات الجولة الـ10 هذا اليوم
الفيفا: المنتخب العراقي لديه فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم
تشكيلة فريق الزوراء في مواجهة النصر السعودي
أرنولد: الوصول بالعراق إلى المونديال هدفي في الحياة وبغداد مدينة آمنة جداً
الفيفا يختار مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الاماراتي بقائمة أفضل 10 مباريات لعام 2025
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك