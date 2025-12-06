الصفحة الرياضية

العراق يحسم مواجهة السودان ويتأهل لربع نهائي كأس العرب


حسم المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء السبت، مواجهة نظيره السوداني ليتأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وتمكن أسود الرافدين من الفوز بهدفين نظيفين سجلهما ميمي وأمجد عطوان خلال الشوط الثاني من المباراة.

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب العراقي الى ربع نهائي البطولة قبل لقاء المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء المقبل.

 يشار الى أن العراق يملك الرقم القياسي في بطولة كأس العرب بأربعة ألقاب متتالية وهو رقم غير مسبوق.

