أحدهم من فنربخشة وآخر من غلطة سراي.. اعتقال 27 لاعبًا بالدوري التركي بقضية "المراهنات"

أمر ممثلو الادعاء في تركيا باحتجاز 46 شخصًا، بينهم 27 لاعب كرة قدم من أندية الدرجة الأولى، ورؤساء أندية ومعلقون، في إطار تحقيق موسع بشأن المراهنات في مسابقات المحترفين بالبلاد.

وفي الشهر الماضي، أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكمًا وحكمًا مساعدًا بعد أن خلص تحقيق إلى أن حكامًا يديرون مباريات في كرة القدم الاحترافية في البلاد، كانوا يراهنون على المباريات.

ثم اتسع نطاق القضية بعد القبض على ثمانية أشخاص، من بينهم رئيس أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وإيقاف 1024 لاعبًا من جميع مسابقات الدوري في البلاد، بعد أن فرض عليهم الاتحاد التركي للعبة عقوبات. وحذر الادعاء العام من اتساع نطاق التحقيقات.

وقال المدعي العام في إسطنبول، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال 35 شخصًا، فيما يوجد خمسة من المشتبه بهم في الخارج.

ومن بين هؤلاء الأشخاص هناك 27 لاعبًا يشتبه في قيامهم بالمراهنة على مباريات فرقهم، من بينهم لاعب واحد من غلطة سراي وآخر من فنربخشة.

وأشار المدعون إلى وجود محاولات مشتبه بها للتلاعب بنتائج مباراتين في دوري الدرجة الثالثة خلال عامي 2023 و2024.