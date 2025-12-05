الصفحة الرياضية

انطلاق منافسات الجولة العاشرة من دوري الكرة الممتاز


 

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة العاشرة من دوري الكرة الممتاز للموسم (2025 – 2026)، في جولة تبدو ملامحها واعدة بندية وإثارة، لاسيما مع تقارب المستويات ورغبة الفرق في تعزيز مواقعها في جدول الترتيب، حيث ذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن" المباراة الأولى ستقام في ملعب كربلاء الدولي الذي يحتضن مواجهة صاحب الأرض أمام ضيفه الحشد الشعبي، إذ يسعى العميد الكربلائي إلى اقتناص العلامة الكاملة لإعادة الثقة إلى جماهيره، بعد تعثره بتعادل سلبي في الجولة الماضية مع الاتصالات، ليستقرالفريق في المركز التاسع برصيد (9) نقاط. بالمقابل، يدخل المنافس اللقاء وهو في المرتبة الخامسة عشرة بعدما عاد بنقطة من تعادله السابق مع الناصرية بهدف لكل منهما".

وأضاف أن" المباراة الثانية ستكون في ملعب الــ (5000)متفرج وتجمع فريق الحسين وضيفه الفهد، حيث يطمح الأول إلى تعزيز رصيده البالغ (13) نقطة من موقعه السادس، مستنداً إلى حضوره في ميدانه بعد تعادله الأخير مع نفط البصرة بهدف لكل طرف، بينما يسعى ممثل محافظة الأنبار، صاحب المركز الثالث عشر برصيد (10) نقاط، إلى تدارك خسارته القاسية أمام الجولان المتصدر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، أملاً في استعادة توازنه ووضع بصمة واضحة في هذه الجولة".

كما بيّن أن " يوم غدٍ السبت سيشهد مباراتين أيضاً، إذ يستقبل عفك في ملعبه فريق مصافي الجنوب باحثاً عن العودة إلى سكة الانتصارات عقب خسارته أمام البحري بهدفين دون رد، مع استقراره في المرتبة الحادية عشرة برصيد (11) نقطة. في المقابل، يدخل مصافي الجنوب المواجهة بثقة أعلى بعد فوزه في الجولة الماضية على المصافي بهدف دون مقابل ليصعد إلى المركز الرابع وبحوزته (14) نقطة".  فيما ختم أن " آخر مباريات السبت ستجمع فريق الجولان المتصدر والطامح لتعزيز مركزه في القمة مع ضيفه الكاظمية".

