استعداداً لأسياد آسيا، منتخب الشباب لكرة المكفوفين يختتم معسكره في السليمانية


 

اختتم منتخب الشباب بكرة الهدف للمكفوفين، معسكره التدريبي الرابع الذي نظمه اتحاد اللعبة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، واستضافته محافظة السليمانية، وذلك ضمن إطار التحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، حيث ذكر نائب رئيس اتحاد كرة الهدف للمكفوفين، عامر ناجي كريم للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء: إن " المعسكر الأخير استمر عشرة أيام، وتضمّن وحدات تدريبية مكثفة، بواقع وحدتين صباحية ومسائية، إضافة إلى تدريبات خارجية في قاعة الجم والمسبح".

كما أكد كريم أن "اللاعبين يتمتعون بجاهزية عالية لخوض منافسات أسياد آسيا التي تستضيفها دولة الإمارات، معرباً عن أمله في أن يقدم المنتخب مستوى يليق بسمعة الرياضة العراقية في هذا المحفل القاري المهم".

 

