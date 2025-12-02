المنتخب الأولمبي يغادر الى الدوحة للمشاركة في بطولة الخليج

غادرنا ، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة وفد المنتخب الأولمبي لكرة القدم للمشاركة في بطولة الخليج تحت (23) عاماً بنسختها الأولى التي تشهد تواجد ثمانية منتخبات تم توزيعها بين مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخب قطر صاحب الضيافة إلى جانب السعودية والبحرين والكويت، بينما تألفت المجموعة الثانية من منتخبنا الأولمبي وسلطنة عمان والإمارات واليمن. ويتوقع أن يفتتح منتخبنا البطولة بلقاء نظيره اليمني بعد غد الخميس.

وقرر اتحاد كأس الخليج إقامة المنافسات على ملعبين في أسباير زون التي استضافت مؤخراً كأس العالم تحت (17) سنة، مع إتاحة الفرصة للجماهير لحضور جميع المباريات مجاناً.

فيما وجّه المدرب عماد محمد الدعوة في وقت سابق إلى (24) لاعباً لتمثيل الأولمبي في البطولة، وتألفت القائمة من كميل سعدي وحسين حسن وليث ساجد لحراسة المرمى، وكاظم رعد ومسلم موسى وآدم طالب ويوسف الإمام وعباس عدنان وحسين فاهم وسجاد محمد وعباس فاضل وحميد علي لخط الدفاع، وعبد الرزاق قاسم وحيدر عبد الكريم وعلي صادق وعلي مخلد وعلي شاخوان وأموري فيصل وأحمد عايد ومحمد جميل لخط الوسط، وأيمن لؤي وذو الفقار يونس والحسن نعيم ومصطفى نواف لخط الهجوم.