كم سيربح المنتخب الفائز بكأس العرب؟.. فرق كبير عن النسخة السابقة


تعد بطولة كأس العرب لكرة القدم التي انطلقت منافساتها أمس الاثنين في العاصمة القطرية الأغلى من حيث القيمة المالية في تاريخ البطولة.

وتجمع دولة قطر المنتخبات العربية بين الأول و18 من ديسمبر على ملاعبها التي ستحتضن بطولة كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا عربيا تم تقسيمها على أربع مجموعات.  

وستشهد نسخة عام 2025 رفع قيمة الجوائز إلى مستوى غير مسبوق حيث سيبلغ إجمالي الجوائز المالية في البطولة مبلغ 36.5 مليون دولار بزيادة قدرها 11 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وستوزع الجوائز المالية على النحو التالي حيث سيحصل الفائز ببطولة كأس العرب على مبلغ 7 ملايين و155 ألف دولار فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين و293 ألف دولار فيما تصل مكافأة صاحب المركز الثالث إلى مليونين و862 ألف دولار، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليونين و146 ألف دولار كما تحصل المنتخبات التي تصل إلى ربع نهائي البطولة على مليون و73 ألف دولار.

ويشارك 16 منتخبا في بطولة كأس العرب وجرى تقسيمها إلى 4 مجموعات:

- المجموعة الأولى: قطر، تونس، وسوريا، فلسطين.

- المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، جزر القمر، عمان

- المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت

- المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

يذكر أن منتخب سوريا حقق فوزا مثيرا على منتخب تونس بنتيجة (1-0)  كما أسقط المنتخب الفلسطيني نظيره القطري بهدف في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين ضمن الجولة الافتتاحية للنسخة الـ11 من بطولة كأس العرب لكرة القدم.

