بطولة كأس العرب: ثلاث مباريات في الدور الأول هذا اليوم

تقام اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات في إطار الدور الأول من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة، إذ يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشاركته في كأس العرب بمواجهة جزر القمر لحساب المجموعة الثانية، على ملعب خليفة الدولي، وسط ترشيحات تمنحه أفضلية واضحة بفضل الطفرة التي شهدتها الكرة المغربية في الأعوام الأخيرة، من أجل بلوغ الأدوار الحاسمة.

وفي المجموعة نفسها، يبحث المنتخب السعودي عن انطلاقة قوية أمام عمان على ملعب المدينة التعليمية، بعد معسكر تحضيري شهد تبايناً في الأداء، ويعتمد المدرب رونار على عناصر بارزة يتقدمها سالم الـدوسري، من جانبه تأهل منتخب عمان إلى البطولة بعد فوز شاق في الملحق على الصومال بركلات الترجيح.

أما الكويت بقيادة البرتغالي هيليو سوزا، فيخوض اختباراً صعباً أمام مصر في ملعب لوسيل، معولاً على الدعم الجماهيري بعد تخطي موريتانيا، في توليفة مثالية تجمع الخبرة والشباب، بينما يشارك منتخب مصر بتشكيلة رديفة بقيادة حلمي طولان، أملاً بتكرار إنجاز لقب (1992)، في وقت يركز فيه مدرب المنتخب الأول حسام حسن على التحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا.