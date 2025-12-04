اليوم، منتخبنا الأولمبي يبدأ مشواره الخليجي بمواجهة اليمن

يبدأ منتخبُنا الأولمبي لكرة القدم، اليوم الخميس، رحلتَه في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، التي تحتضنها قطر، بمواجهة المنتخب اليمني في لقاءٍ مرتقب ينطلق عند الساعة 2:45 ظهراً، فيما تُعدّ هذه المشاركة المحطةَ الأخيرة والأبرز في مسار الإعداد قبل الدخول في التحدي الآسيوي الكبير، إذ يسعى الجهازُ الفني إلى تثبيت التشكيلة النهائية والوقوف على جاهزية اللاعبين، إضافةً إلى اختبار خيارات تكتيكية متنوعة استعداداً لمواجهات قوية تنتظر المنتخب أمام كل من أستراليا والصين وتايلند في الاستحقاق القاري المقبل.

في ذات الوقت يقدّر الملاكُ التدريبي مدى صعوبة المباراة الافتتاحية أمام المنتخب اليمني، لما يمتلكه من إمكانات جيدة وحضور تنافسي واضح، الأمر الذي يتطلب إعداد خطةٍ دقيقة تمنح منتخبنا الأفضلية وتُمكّنه من حصد النقاط الثلاث، لبدء مشوار البطولة بانطلاقةٍ واثقة تعزز حظوظَه في منافسات المجموعة.