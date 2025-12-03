منتخبنا الوطني يفتتح مشواره العربي بمواجهة البحرين اليوم

يبدأ أسودُ الرافدين اليوم الأربعاء، أولى خطواتهم في رحلة فرض الهيمنة العربية، عندما يلتقون المنتخب البحريني عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على أرض ملعب 974 المونديالي، في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، إذ يدخل منتخبنا الوطني المباراة بروحٍ عالية بعد الإنجاز الآسيوي الأخير وانتزاع بطاقة الملحق العالمي، إذ يسعى المدرب الأسترالي غراهام أرنولد إلى تقديم بداية قوية تجمع بين الأداء المقنع والنتيجة الإيجابية، معتمداً على جاهزية اللاعبين وحماسهم للظهور بصورة تليق بسمعة الكرة العراقية.

فيما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقمٍ تحكيمي غابوني لقيادة اللقاء، يتقدمه حكم الساحة بيير أوتشوا. وسيرتدي منتخبنا الزي الأبيض في هذه المواجهة، بينما سيلعب البحرين بالقميص الأحمر.