مدرب المنتخب الوطني يوجّه رسالة للاعبي المنتخب الوطني بخصوص مباراة البحرين


 

وجّه مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد، اليوم الثلاثاء، رسالة للاعبي المنتخب الوطني بخصوص مباراة البحرين، حيث ذكر ارنولد في مؤتمر صحفي عقده بشان مباراة البحرين، ان "مباراة البحرين صعبة لكننا مصممين على الفوز"، مبينا ان "المواجهة صعبة لكن اللاعبين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المباريات"، وتابع "لم نحقق الفوز على البحرين منذ مدة طويلة، وهذا يمنحنا دافعًا أكبر لتحقيق الانتصار"، مشيرا الى ان "بطولة كأس العرب تعطيني فرصة جيدة لمعرفة أداء اللاعبين".

وأوضح، "من الجيد ان نحصل على دعم الجمهور والاعلام"، موجها رسالة للاعبي المنتخب بالقول "هذه البطولة فرصة لإبراز قدراتكم".

