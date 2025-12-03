اليوم، انطلاق بطولة أندية غرب آسيا لمصارعة الناشئين في بغداد

تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة بغداد، منافسات بطولة أندية غرب آسيا بالمصارعة للناشئين بنوعيها الحرة والرومانية، وذلك بمشاركة أندية من العراق وإيران والأردن، فيما تستمر البطولة على مدى أربعة أيام تشهد نزالات قوية وتواجد لاعبين موهوبين يسعون لإثبات حضورهم على الساحة الإقليمية، حيث ذكر رئيس الاتحادين العراقي وغرب آسيا للمصارعة، شعلان عبد الكاظم للوكالة الرسمية، إن" التحضيرات اكتملت لاستضافة الحدث القاري، مرحِّباً بالأندية المشاركة، ولافتاً إلى أن عدم وصول التأشيرات حال دون مشاركة أندية من أفغانستان وسوريا، لتقتصر البطولة على فرق العراق وإيران والأردن".

كذلك أضاف عبد الكاظم، أن" البطولة تمثل فرصة مهمة لاختبار قدرات اللاعبين والحكام وتطوير مستوياتهم الفنية، نظراً لكونها بطولة رسمية تمنح المشاركين نقاطاً تساعدهم في تثبيت درجاتهم الدولية، ما يجعل منافساتها ذات قيمة فنية عالية تصب في مصلحة تطوير اللعبة في المنطقة".