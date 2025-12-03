الصفحة الرياضية

اليوم، انطلاق بطولة أندية غرب آسيا لمصارعة الناشئين في بغداد


تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة بغداد، منافسات بطولة أندية غرب آسيا بالمصارعة للناشئين بنوعيها الحرة والرومانية، وذلك بمشاركة أندية من العراق وإيران والأردن، فيما تستمر البطولة على مدى أربعة أيام تشهد نزالات قوية وتواجد لاعبين موهوبين يسعون لإثبات حضورهم على الساحة الإقليمية، حيث ذكر رئيس الاتحادين العراقي وغرب آسيا للمصارعة، شعلان عبد الكاظم للوكالة الرسمية، إن" التحضيرات اكتملت لاستضافة الحدث القاري، مرحِّباً بالأندية المشاركة، ولافتاً إلى أن عدم وصول التأشيرات حال دون مشاركة أندية من أفغانستان وسوريا، لتقتصر البطولة على فرق العراق وإيران والأردن".

كذلك أضاف عبد الكاظم، أن" البطولة تمثل فرصة مهمة لاختبار قدرات اللاعبين والحكام وتطوير مستوياتهم الفنية، نظراً لكونها بطولة رسمية تمنح المشاركين نقاطاً تساعدهم في تثبيت درجاتهم الدولية، ما يجعل منافساتها ذات قيمة فنية عالية تصب في مصلحة تطوير اللعبة في المنطقة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليوم، انطلاق بطولة أندية غرب آسيا لمصارعة الناشئين في بغداد
كم سيربح المنتخب الفائز بكأس العرب؟.. فرق كبير عن النسخة السابقة
مدرب البحرين: منتخب العراق تطور بعد كأس الخليج والمواجهة ستكون صعبة
مدرب المنتخب الوطني يوجّه رسالة للاعبي المنتخب الوطني بخصوص مباراة البحرين
المنتخب الأولمبي يغادر الى الدوحة للمشاركة في بطولة الخليج
بطولة كأس العرب: ثلاث مباريات في الدور الأول هذا اليوم
كأس العرب.. اكتمال صفوف المنتخب الوطني بوصول محترف جديد
اتحاد الكرة الطائرة يعلن مواعيد منافسات دور الثمانية لدوري النخبة
اللجنة الأولمبية تتخذ جملة قرارات بحق اتحاد الألعاب المائية
أرنولد يحسم الاختيارات: العراق يكشف تشكيلته النهائية لكأس العرب 2025
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك