مدرب البحرين: منتخب العراق تطور بعد كأس الخليج والمواجهة ستكون صعبة

اكد مدرب المنتخب البحريني دراغان تالاييتش، اليوم الثلاثاء، ان مواجهة المنتخب العراقي ستكون صعبة وسنقدم أفضل ما لدينا في كأس العرب.

وقال تالاييتش في مؤتمر صحفي قبل المباراة المرتقبة ضمن بطولة كاس العرب في قطر، ان " العراق شهد تغييرات كثيرة منذ كأس الخليج، ونحن نحترم المنتخب العراقي"، مشيرا الى ان " كل المجموعات بكأس العرب صعبة وليست مجموعتنا فقط".

وتابع، ان " العراق لديه مباراة مهمة في الملحق العالمي، وأتمنى لهم التوفيق في التأهل إلى كأس العالم"، مؤكدا انه " هناك العديد من اللاعبين الذين كانوا معي خلال التصفيات، وهذه فرصتهم ليقدّموا ما لديهم للاستمرار معي في الملحق".

وأضاف، ان " هذه البطولة فرصة جيدة لنا من أجل مراقبة لاعبين آخرين تحضيرًا لمباراة الملحق العالمي".