أمريكا تمنع مشجعي إيران وهايتي من دخول أراضيها في مونديال 2026


أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، بشكل رسمي، اليوم الخميس، ( 4 كانون الثاني 2025 )، عدم السماح لمشجعي منتخبي إيران وهايتي بدخول الولايات المتحدة خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضحت المتحدثة في بيان أن "قرار المنع يأتي لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، مشيرة إلى أن السماح سيقتصر فقط على دخول البعثتين الرسميتين للمنتخبين".

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قرر قبل أيام مقاطعة قرعة كأس العالم 2026، المقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن غدا الجمعة.

وأرجع المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الإيراني المقاطعة إلى الاحتجاج على تخصيص عدد محدود من التأشيرات لوفد بلاده في حفل القرعة.

ومنحت الولايات المتحدة تأشيرات لأربعة من أعضاء الوفد الإيراني، بينهم أمير قالينوي مدرب المنتخب، لكنها لم تمنح تأشيرة دخول لرئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج.

