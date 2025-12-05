دوري النخبة لكرة اليد: انطلاق منافسات الدور السابع هذا اليوم

تشهد قاعات كرة اليد العراقية اليوم الجمعة، إقامة ثلاث مباريات من الدور السابع من المرحلة الأولى لدوري النخبة للموسم 2025-2026، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن" قاعة نادي نفط البصرة ستشهد مباراة أصحاب الارض مع ضيفه فريق الجيش في الساعة الثانية ظهراً"، كذلك أضافت أن " فريق نفط ميسان سيضيف نظيره السليمانية على قاعة كلية التربية البدنية بميسان في الساعة الثانية ظهراً".

فيما أوضحت أن "آخر مباريات اليوم ستجمع فريق الفتوة بنظيره الحشد على قاعة نادي الفتوة في الساعة الثالثة عصراً".