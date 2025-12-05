اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين

أصدرت بيان من اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025™️، اليوم الجمعة، بياناً حول هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين.

وأكدت اللجنة في بيان أن "بطولة كأس العرب 2025 تعد ملتقى رياضياً يهدف إلى تسليط الضوء على مواهب كرة القدم في العالم العربي وشغف شعوبه بهذه الرياضة".

وأشارت الى ان "ما تم تداوله مؤخراً حول ما حدث خلال احتفالات الجماهير عقب نهاية مباراة العراق والبحرين في منطقة المشجعين، حيث تم تشغيل أغنية خارج قائمة الأغاني الرسمية المعتمدة مسبقاً، تود اللجنة أن توضح أن هذا التصرف غير المقبول قد جاء بشكل فردي من أحد العاملين في هذه المنطقة".

وتابعت، أن "المنظمين قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ملاحظة ذلك نحو الشخص المعني، بالإضافة إلى توجيه كافة المشغلين والعاملين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة بمناطق المشجعين".

وأكدت اللجنة ايضاً، على أن "هذه البطولة هي بطولة رياضية بشكل أساسي دون أي أبعاد أخرى"، مجددة التزامها "بتقديم تجربة مميزة لكافة المشجعين تساهم في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والثقافي بين الدول المشاركة".