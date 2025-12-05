الصفحة الرياضية

استعدادات وتصريحات نارية قبل قمة العراق والسودان


عُقد، اليوم الجمعة ( 5 كانون الأول 2025 )، المؤتمر الصحفي لمساعد مدرب المنتخب الوطني رينيه موسستين ولاعب المنتخب أيمن حسين، إضافة إلى مدرب المنتخب السوداني كواسي أبيا، للحديث عن استعدادات المنتخبين قبل مواجهة العراق والسودان.

وقال مساعد مدرب المنتخب الوطني رينيه موسستين في كلمة له تابعتها "بغداد اليوم" : إن "الجاهزية البدنية مهمة أمام السودان، وسنتعامل مع مفاتيح لعبهم وتمريراتهم الخطرة، وسنكون إيجابيين أمامهم".

وأضاف: "خضنا مباراة قوية أمام البحرين، وينتظرنا تحدٍ كبير أمام السودان، ونحن نحاول التأقلم مع الوضع".

وأشار إلى أن "الطاقم الفني حاول تعزيز الجانبين الدفاعي والهجومي بطريقة (4-4-2)، ونعمل بجدية وانضباط كبيرين، ودائماً ندرس نقاط قوة الخصم حتى لا نتفاجأ، ولا يوجد سبب لتغيير تكتيكنا أمام السودان".

وأكد: "رأينا أن بعض اللاعبين يجب زجهم في بعض المراكز المناسبة".

من جانبه، قال لاعب المنتخب أيمن حسين: "نشكر جماهيرنا ورجال الإعلام على الدعم الدائم لنا". وتابع: "نتطلع لكسب النقاط الثلاث وحسم التأهل في مباراة الغد".

وأضاف أن "توقف الدوري أثر على المستوى البدني للاعبين في مباراة البحرين"، مبيناً أن "بطولة كأس العرب مهمة، ووجود وجوه جديدة في المنتخب أمر إيجابي، ونطمح للمنافسة".

وفي المؤتمر ذاته، قال مدرب منتخب السودان كواسي أبيا: إن "مباراة صعبة تنتظرنا أمام المنتخب العراقي، وهدفنا النقاط الثلاث".

وأوضح أن "مباراتنا مع الجزائر مختلفة عن لقائنا مع العراق، وطريقة لعبهم تختلف عن الجزائر".

وأضاف: "للأسف الوضع في السودان كما هو عليه، ولا يوجد دوري منذ 3 سنوات، لكن اللاعبين يقدمون كل ما لديهم لجعل الشعب السوداني يشعر بالفخر".

وأكد أن "اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في الميدان من أجل إسعاد الشعب"، لافتاً إلى أن "الوضع حساس ومن الصعب اختيار اللاعبين، ولذلك أعتمد على نادي الهلال بسبب مشاركته في البطولات الخارجية".

وأشار إلى أن "اللاعبين بخيت وأبو عقلة لم يصلا بعد، وهذه فرصة للاعبين البدلاء لإثبات قدراتهم"، مبيناً أن "حارس المرمى أبوجا أظهر مستوى جيداً وهو يستحق الفرصة، كما أن الحارس المصاب يعود اليوم إلى التدريبات وسيتم تقدير وضعه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
استعدادات وتصريحات نارية قبل قمة العراق والسودان
انطلاق منافسات الجولة العاشرة من دوري الكرة الممتاز
دوري النخبة لكرة اليد: انطلاق منافسات الدور السابع هذا اليوم
أمريكا تمنع مشجعي إيران وهايتي من دخول أراضيها في مونديال 2026
اليوم، منتخبنا الأولمبي يبدأ مشواره الخليجي بمواجهة اليمن
استعداداً لأسياد آسيا، منتخب الشباب لكرة المكفوفين يختتم معسكره في السليمانية
منتخبنا الوطني يفتتح مشواره العربي بمواجهة البحرين اليوم
اليوم، انطلاق بطولة أندية غرب آسيا لمصارعة الناشئين في بغداد
كم سيربح المنتخب الفائز بكأس العرب؟.. فرق كبير عن النسخة السابقة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك