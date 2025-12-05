استعدادات وتصريحات نارية قبل قمة العراق والسودان

عُقد، اليوم الجمعة ( 5 كانون الأول 2025 )، المؤتمر الصحفي لمساعد مدرب المنتخب الوطني رينيه موسستين ولاعب المنتخب أيمن حسين، إضافة إلى مدرب المنتخب السوداني كواسي أبيا، للحديث عن استعدادات المنتخبين قبل مواجهة العراق والسودان.

وقال مساعد مدرب المنتخب الوطني رينيه موسستين في كلمة له تابعتها "بغداد اليوم" : إن "الجاهزية البدنية مهمة أمام السودان، وسنتعامل مع مفاتيح لعبهم وتمريراتهم الخطرة، وسنكون إيجابيين أمامهم".

وأضاف: "خضنا مباراة قوية أمام البحرين، وينتظرنا تحدٍ كبير أمام السودان، ونحن نحاول التأقلم مع الوضع".

وأشار إلى أن "الطاقم الفني حاول تعزيز الجانبين الدفاعي والهجومي بطريقة (4-4-2)، ونعمل بجدية وانضباط كبيرين، ودائماً ندرس نقاط قوة الخصم حتى لا نتفاجأ، ولا يوجد سبب لتغيير تكتيكنا أمام السودان".

وأكد: "رأينا أن بعض اللاعبين يجب زجهم في بعض المراكز المناسبة".

من جانبه، قال لاعب المنتخب أيمن حسين: "نشكر جماهيرنا ورجال الإعلام على الدعم الدائم لنا". وتابع: "نتطلع لكسب النقاط الثلاث وحسم التأهل في مباراة الغد".

وأضاف أن "توقف الدوري أثر على المستوى البدني للاعبين في مباراة البحرين"، مبيناً أن "بطولة كأس العرب مهمة، ووجود وجوه جديدة في المنتخب أمر إيجابي، ونطمح للمنافسة".

وفي المؤتمر ذاته، قال مدرب منتخب السودان كواسي أبيا: إن "مباراة صعبة تنتظرنا أمام المنتخب العراقي، وهدفنا النقاط الثلاث".

وأوضح أن "مباراتنا مع الجزائر مختلفة عن لقائنا مع العراق، وطريقة لعبهم تختلف عن الجزائر".

وأضاف: "للأسف الوضع في السودان كما هو عليه، ولا يوجد دوري منذ 3 سنوات، لكن اللاعبين يقدمون كل ما لديهم لجعل الشعب السوداني يشعر بالفخر".

وأكد أن "اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في الميدان من أجل إسعاد الشعب"، لافتاً إلى أن "الوضع حساس ومن الصعب اختيار اللاعبين، ولذلك أعتمد على نادي الهلال بسبب مشاركته في البطولات الخارجية".

وأشار إلى أن "اللاعبين بخيت وأبو عقلة لم يصلا بعد، وهذه فرصة للاعبين البدلاء لإثبات قدراتهم"، مبيناً أن "حارس المرمى أبوجا أظهر مستوى جيداً وهو يستحق الفرصة، كما أن الحارس المصاب يعود اليوم إلى التدريبات وسيتم تقدير وضعه".