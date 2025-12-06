الصفحة الرياضية

قمة عربية مرتقبة اليوم: العراق يريد الثلاث نقاط والسودان يبحث عن التعويض


يلتقي في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، منتخبنا الوطني مع نظيره السوداني لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ويسعى منتخبنا الوطني الى تأكيد صدارته للمجموعة الرابعة عقب فوزه في المباراة الأولى على نظيره البحريني بهدفين لهدف واحد، من خلال تحقيق الفوز في مباراة اليوم وكسب النقاط الثلاث، فيما يأمل منتخب السودان الى تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادله في مباراته الأولى مع منتخب الجزائر.

يذكر أن منتخبنا الوطني يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحل المنتخب السوداني بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتنقل مباراة العراق والسودان عبر قنوات: beIN Sports، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، وأبو ظبي الرياضية.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قمة عربية مرتقبة اليوم: العراق يريد الثلاث نقاط والسودان يبحث عن التعويض
نخبة كرة اليد: اليوم مباراتان في واسط وكربلاء
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
أحدهم من فنربخشة وآخر من غلطة سراي.. اعتقال 27 لاعبًا بالدوري التركي بقضية "المراهنات"
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
استعدادات وتصريحات نارية قبل قمة العراق والسودان
انطلاق منافسات الجولة العاشرة من دوري الكرة الممتاز
دوري النخبة لكرة اليد: انطلاق منافسات الدور السابع هذا اليوم
أمريكا تمنع مشجعي إيران وهايتي من دخول أراضيها في مونديال 2026
اليوم، منتخبنا الأولمبي يبدأ مشواره الخليجي بمواجهة اليمن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك