قمة عربية مرتقبة اليوم: العراق يريد الثلاث نقاط والسودان يبحث عن التعويض

يلتقي في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، منتخبنا الوطني مع نظيره السوداني لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ويسعى منتخبنا الوطني الى تأكيد صدارته للمجموعة الرابعة عقب فوزه في المباراة الأولى على نظيره البحريني بهدفين لهدف واحد، من خلال تحقيق الفوز في مباراة اليوم وكسب النقاط الثلاث، فيما يأمل منتخب السودان الى تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادله في مباراته الأولى مع منتخب الجزائر.

يذكر أن منتخبنا الوطني يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحل المنتخب السوداني بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتنقل مباراة العراق والسودان عبر قنوات: beIN Sports، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، وأبو ظبي الرياضية.