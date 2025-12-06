نخبة كرة اليد: اليوم مباراتان في واسط وكربلاء

تستكمل اليوم السبت منافسات الدور السابع من دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2026 بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في قاعة ميثم حبيب في واسط يلتقي الفريق المضيف الكوت مع ضيفه نادي ديالى عند الساعة الثانية بعد الظهر.

فيما تستضيف قاعة الحكيم في كربلاء مباراة يجمعها أصحاب الأرض نادي كربلاء بفريق بلدية البصرة وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وكانت منافسات الجولة السابعة قد انطلقت يوم أمس الجمعة وأسفرت مبارياتها عن فوز السليمانية على نفط ميسان بنتيجة (30-23) والجيش على نفط البصرة (29-24) والحشد على الفتوة (37-26).