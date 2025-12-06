تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة السودان

أعلن مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، مساء اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، التشكيلة الأساسية لمواجهة نظيره السوداني.

ويخوض المنتخب العراقي، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، مواجهته الثانية في منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في قطر، وذلك عندما يلتقي نظيره السوداني عند الساعة السابعة مساءً على ملعب 974.

ويدخل "أسود الرافدين" اللقاء منتشين بفوزهم في الجولة الافتتاحية على منتخب البحرين بنتيجة 2-1، ساعين إلى تحقيق انتصارهم الثاني توالياً وحسم البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدور ربع النهائي مبكراً.

وفي المقابل، يتطلع المنتخب السوداني إلى تعويض تعادله السلبي مع الجزائر في الجولة الأولى، وتحسين موقعه في المجموعة قبل خوض مباراته الأخيرة أمام البحرين، أملاً في المحافظة على حظوظه في التأهل.

وتعد مواجهة اليوم مفصلية لكلا المنتخبين، إذ يسعى العراق إلى تأكيد انطلاقته القوية، بينما يطمح السودان إلى العودة إلى سكة الانتصارات وتعزيز موقفه في سباق المنافسة.