كأس العرب.. اكتمال صفوف المنتخب الوطني بوصول محترف جديد

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لمواجهة نظيره البحريني في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب في قطر 2025، والتي انطلقت اليوم الاثنين، ( 1 كانون الأول 2025 )، بإقامة مباراتين تجمعان بين تونس وسوريا وقطر وفلسطين.

واستهل المنتخب الوطني أمس الأحد تدريباته في ملعب تدريب جامعة قطر - رقم 10، استعداداً لمباراته الأولى في المجموعة الرابعة من البطولة، والتي تضم أيضاً الجزائر (حامل اللقب) والسودان.

وقالت وسائل إعلام، ان "وفد المنتخب العراقي شهد فجر اليوم الإثنين وصول محترف فريق براغي السويدي عمار محسن، الذي أخذ قسطاً من الراحة والنوم ليكون متاحاً في التدريبات الجماعية مساءً، استعداداً لمواجهة البحرين في مستهل مشوار أسود الرافدين بالبطولة، إذ أكد اللاعب جاهزيته البدنية لخوض التدريبات".

وأضافت: "المحترف في صفوف فريق سترومسغودست النرويجي، ماركو فرج، وصل أيضاً عصر اليوم ليكون تحت تصرف الجهاز الفني للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد، إذ يُعد هذا اللاعب أحد أهم العناصر في الفريق العراقي، ويفكر أرنولد بمنحه أدواراً مهمة وقيادية في الفريق نظراً لقدراته الفنية والبدنية التي تميزه عن البقية".

وأكملت: "جميع اللاعبين في الفريق العراقي يشعرون بأريحية كبيرة في تدريبات العراق لبطولة كأس العرب، لأن الفريق لم يعش مثل هذه الأجواء منذ فترة طويلة، خصوصاً أن الفريق عانى من ضغوط مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة وبعدها مباريات الملحق، بالتالي اختلفت الأمور والجميع يفكر بإيجابية".

وتابعت: "اللاعبون أبدوا ارتياحهم أيضاً من تعامل المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي يمازحهم أغلب الوقت ويحفزهم ويمنحهم الطاقة الإيجابية، خصوصاً أنه ينتظر منهم أن يقدموا الأداء المميز ولن يحاسبهم بشكل كبير على النتائج، إذ ينصب التفكير على مباراة الملحق العالمي التي ستُقام في المكسيك في أبريل/ نيسان المقبل".

وكان وفد منتخب أسود الرافدين قد وصل إلى الدوحة منتصف ليلة أمس الأول السبت، بعدما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية مكثفة في مقر إقامتهم في بغداد ليحافظوا على مستوى لياقتهم.

وسبق أن تُوّج المنتخب العراقي بلقب كأس العرب 4 مرات في أعوام 1964 و1968 و1985 و1988، وهو أكثر منتخب تُوّج بلقب البطولة منذ تأسيسها، وهذا ما يُضاعف مسؤوليته في هذه النسخة.