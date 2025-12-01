الصفحة الرياضية

كأس العرب.. اكتمال صفوف المنتخب الوطني بوصول محترف جديد


يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لمواجهة نظيره البحريني في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب في قطر 2025، والتي انطلقت اليوم الاثنين، ( 1 كانون الأول 2025 )، بإقامة مباراتين تجمعان بين تونس وسوريا وقطر وفلسطين.

واستهل المنتخب الوطني أمس الأحد تدريباته في ملعب تدريب جامعة قطر - رقم 10، استعداداً لمباراته الأولى في المجموعة الرابعة من البطولة، والتي تضم أيضاً الجزائر (حامل اللقب) والسودان.

وقالت وسائل إعلام، ان "وفد المنتخب العراقي شهد فجر اليوم الإثنين وصول محترف فريق براغي السويدي عمار محسن، الذي أخذ قسطاً من الراحة والنوم ليكون متاحاً في التدريبات الجماعية مساءً، استعداداً لمواجهة البحرين في مستهل مشوار أسود الرافدين بالبطولة، إذ أكد اللاعب جاهزيته البدنية لخوض التدريبات".

وأضافت: "المحترف في صفوف فريق سترومسغودست النرويجي، ماركو فرج، وصل أيضاً عصر اليوم ليكون تحت تصرف الجهاز الفني للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد، إذ يُعد هذا اللاعب أحد أهم العناصر في الفريق العراقي، ويفكر أرنولد بمنحه أدواراً مهمة وقيادية في الفريق نظراً لقدراته الفنية والبدنية التي تميزه عن البقية".

وأكملت: "جميع اللاعبين في الفريق العراقي يشعرون بأريحية كبيرة في تدريبات العراق لبطولة كأس العرب، لأن الفريق لم يعش مثل هذه الأجواء منذ فترة طويلة، خصوصاً أن الفريق عانى من ضغوط مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة وبعدها مباريات الملحق، بالتالي اختلفت الأمور والجميع يفكر بإيجابية".

وتابعت: "اللاعبون أبدوا ارتياحهم أيضاً من تعامل المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي يمازحهم أغلب الوقت ويحفزهم ويمنحهم الطاقة الإيجابية، خصوصاً أنه ينتظر منهم أن يقدموا الأداء المميز ولن يحاسبهم بشكل كبير على النتائج، إذ ينصب التفكير على مباراة الملحق العالمي التي ستُقام في المكسيك في أبريل/ نيسان المقبل".

وكان وفد منتخب أسود الرافدين قد وصل إلى الدوحة منتصف ليلة أمس الأول السبت، بعدما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية مكثفة في مقر إقامتهم في بغداد ليحافظوا على مستوى لياقتهم.

وسبق أن تُوّج المنتخب العراقي بلقب كأس العرب 4 مرات في أعوام 1964 و1968 و1985 و1988، وهو أكثر منتخب تُوّج بلقب البطولة منذ تأسيسها، وهذا ما يُضاعف مسؤوليته في هذه النسخة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كأس العرب.. اكتمال صفوف المنتخب الوطني بوصول محترف جديد
اتحاد الكرة الطائرة يعلن مواعيد منافسات دور الثمانية لدوري النخبة
اللجنة الأولمبية تتخذ جملة قرارات بحق اتحاد الألعاب المائية
أرنولد يحسم الاختيارات: العراق يكشف تشكيلته النهائية لكأس العرب 2025
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 في أميركا
ضمن منافسات الدور السادس لنخبة اليد، ثلاث مباريات هذا اليوم
اتحاد غرب آسيا للمصارعة: العراق يستضيف بطولة أندية غرب آسيا للناشئين
العراق يتعادل مع الأردن بهدفين لهدفين ضمن تصفيات آسيا دون 17 عاماً
تصفيات آسيا: منتخب الناشئين يسعى لتعزيز فرص الفوز أمام الأردن اليوم
شرح الية فيفا الجديدة لقرعة كاس العالم 2026
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك