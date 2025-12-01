اتحاد الكرة الطائرة يعلن مواعيد منافسات دور الثمانية لدوري النخبة

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم العاشر من كانون الأول الجاري، موعداً لانطلاق منافسات دور الثمانية لدوري النخبة، وذلك بعد حسم أندية مصافي الشمال ومصافي الوسط والدغارة والبيشمركة وأربيل ونينوى وغاز الجنوب وحديثة مقاعدها في هذا الدور، عقب مشوار قوي خلال المرحلة السابقة، حيث ذكر عضو اتحاد اللعبة، علي عمير ،في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الاثنين: إن" منافسات دور الثمانية ستقام بنظام التجمع، مبيناً أن نادي البيشمركة سيستضيف مباريات التجمع الأول في محافظة السليمانية ابتداءً من العاشر من الشهر الجاري، حيث ستتواجه الفرق بنظام الدوري".

كم أضاف عمير أن " التجمع الثاني سيقام في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، على أن يُعلن لاحقاً عن مكان استضافته".

وأوضح أن" الفرق غير المتأهلة ستخوض مباريات تحديد المراكز من 8 إلى 16 بنظام الدوري من مرحلة واحدة، مشيراً إلى أن صاحبي المركزين الأول والثاني سيضمنان التأهل إلى دوري النخبة في الموسم المقبل، بينما سيواصل أصحاب المركزين الثالث والرابع مشوارهم في الدوري الممتاز".

فيما ختم عمير حديثه بالقول: إن " المسابقة ستتوقف في الخامس والعشرين من كانون الأول الجاري بعد انتهاء التجمع الأول، وذلك بسبب مشاركة ممثلي العراق، مصافي الشمال وغاز الجنوب، في بطولة الأندية العربية المقررة إقامتها في تونس".