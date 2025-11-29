أرنولد يحسم الاختيارات: العراق يكشف تشكيلته النهائية لكأس العرب 2025

القائمة النهائية للمنتخب الوطني العراقي لبطولة كأس العرب 2025، بعد التغييرات التي طرأت عليها نتيجة إصابة عدد من اللاعبين، وهم أمير صباح، وأسامة رشيد، وإبراهيم بايش.

القائمة النهائية لـ "أسود الرافدين":

جاءت القائمة التي اعتمدها المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، لتضم كلّاً من:

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب.

خط الدفاع والوسط: مناف يونس، أكام هاشم، مصطفى سعدون، زيد تحسين، ميثم جبار، شيركو كريم، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، أمجد عطوان، سعد ناطق، سجاد جاسم، حسين علي، كرار نبيل، ماركو فرج، حسن عبد الكريم.

خط الهجوم: عمار محسن، علي جاسم، مهند علي، أيمن حسين، محمد جواد.

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث يستهل المنتخب العراقي أولى مواجهاته في اليوم الثالث من البطولة.