الصفحة الرياضية

أرنولد يحسم الاختيارات: العراق يكشف تشكيلته النهائية لكأس العرب 2025


 القائمة النهائية للمنتخب الوطني العراقي لبطولة كأس العرب 2025، بعد التغييرات التي طرأت عليها نتيجة إصابة عدد من اللاعبين، وهم أمير صباح، وأسامة رشيد، وإبراهيم بايش.

القائمة النهائية لـ "أسود الرافدين":

جاءت القائمة التي اعتمدها المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، لتضم كلّاً من:

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب. 

خط الدفاع والوسط: مناف يونس، أكام هاشم، مصطفى سعدون، زيد تحسين، ميثم جبار، شيركو كريم، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، أمجد عطوان، سعد ناطق، سجاد جاسم، حسين علي، كرار نبيل، ماركو فرج، حسن عبد الكريم.

 خط الهجوم: عمار محسن، علي جاسم، مهند علي، أيمن حسين، محمد جواد.

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث يستهل المنتخب العراقي أولى مواجهاته في اليوم الثالث من البطولة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أرنولد يحسم الاختيارات: العراق يكشف تشكيلته النهائية لكأس العرب 2025
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 في أميركا
ضمن منافسات الدور السادس لنخبة اليد، ثلاث مباريات هذا اليوم
اتحاد غرب آسيا للمصارعة: العراق يستضيف بطولة أندية غرب آسيا للناشئين
العراق يتعادل مع الأردن بهدفين لهدفين ضمن تصفيات آسيا دون 17 عاماً
تصفيات آسيا: منتخب الناشئين يسعى لتعزيز فرص الفوز أمام الأردن اليوم
شرح الية فيفا الجديدة لقرعة كاس العالم 2026
العراق بالمستوى الرابع .. الفيفا يعلن رسميًا تصنيف كأس العالم 2026
الاتحاد الآسيوي: تسمية الطاقم التحكيمي لمباراة الزوراء وغوا الهندي
ضمن منافسات الجولة السادسة لمحترفي الصالات، 8 مباريات هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك