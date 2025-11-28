ضمن منافسات الدور السادس لنخبة اليد، ثلاث مباريات هذا اليوم

تبدأ اليوم الجمعة، منافسات الدور السادس من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم (2025-2026) بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستقبل نادي ديالى ضيفه نفط البصرة في قاعة نادي ديالى في تمام الساعة الثانية ظهراً، فيما يلاقي فريق الحشد الشعبي فريق كربلاء في قاعة نادي الجيش عند الساعة الرابعة عصراً ،وفي ختام مباريات هذا اليوم ستحتضن قاعة نادي بلدية البصرة مواجهة أصحاب الأرض مع نظيره الكوت في تمام الساعة الرابعة عصراً.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام