اتحاد غرب آسيا للمصارعة: العراق يستضيف بطولة أندية غرب آسيا للناشئين

أعلن رئيس اتحاد غرب آسيا للمصارعة شعلان عبد الكاظم جاهزية العراق لاستضافة بطولة أندية غرب آسيا للناشئين، المقرر إقامتها في بغداد للمدة من 3 ولغاية 6 من الشهر المقبل، حيث نقل بيان لاتحاد المصارعة العراقي، عن عبد الكاظم قوله إن "جميع الإجراءات الخاصة بالتحضير للبطولة قد اكتملت"، مشيراً إلى أن "الاتحاد وفر كل المستلزمات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث، بما في ذلك تهيئة القاعة الرياضية وفنادق الضيافة وتوفير الكوادر التحكيمية والفنية المعتمدة".

وأضاف أن "استضافة العراق لهذا الحدث الرياضي المهم تأتي تأكيداً على قدرة العراق على تنظيم البطولات الإقليمية، ودعم المواهب الواعدة في رياضة المصارعة، وتمهيد الطريق أمام اللاعبين الناشئين لاكتساب الخبرة والتنافس على أعلى المستويات".