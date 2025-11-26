العراق يتعادل مع الأردن بهدفين لهدفين ضمن تصفيات آسيا دون 17 عاماً

تعادل المنتخب العراقي بهدفين لمثلهما مع المنتخب الأردني وذلك ضمن تصفيات كأس آسيا لمنتخبات دون 17 عاماً لكرة القدم.

وجرت المباراة مساء اليوم الأربعاء على ملعب تطوير العقبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

وتحصل مدافع المنتخب الأردني فيصل أبو دهيم على البطاقة الحمراء خلال مجريات الشوط الأول، ليكمل الفريق اللقاء منقوص العدد.

وسجل الأردن هدف التقدم عند الدقيقة 49، فيما عدل منتخب العراق الكفة عند الدقيقة 54 من علامة الجزاء، قبل أن يسجل الثاني عند الدقيقة 75، فيما عدل المنتخب الأردني النتيجة عند الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 90+8، اهدر المنتخب الأردني ركلة جزاء سددها اللاعب محمد خليل.