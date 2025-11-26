تصفيات آسيا: منتخب الناشئين يسعى لتعزيز فرص الفوز أمام الأردن اليوم

يخوض منتخب الناشئين اختباراً جديداً ومهماً عندما يلتقي نظيره الأردني عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء على ملعب العقبة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية، حيث يدخل ناشئونا المباراة بروح مرتفعة وثقة متجددة بعد الظهور المميز في اللقاء الافتتاحي أمام الفلبين، والذي انتهى بفوز ثمين 3-2 وشهدت المواجهة السابقة أداءً هجومياً مبشّراً يعكس القدرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، رغم بعض الهفوات الدفاعية في الدقائق الأخيرة.

وتمثل مباراة اليوم فرصة مهمة لتعزيز الحظوظ في خطف بطاقة التأهل، وسط إصرار كبير من الجهاز الفني واللاعبين على مواصلة الزخم وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب يمتلك إمكانات جيدة ويلعب على أرضه وبين جماهيره.