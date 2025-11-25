العراق بالمستوى الرابع .. الفيفا يعلن رسميًا تصنيف كأس العالم 2026

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء ، التصنيف الرسمي للمنتخبات المشاركة في قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام بنظامها الموسّع لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

وبحسب التصنيف الجديد، حل منتخبنا الوطني في المستوى الرابع من مستويات القرعة، فيما جاء منتخبا قطر والسعودية في المستوى الثالث.

ويُعد هذا التصنيف مهمًا لتحديد شكل مجموعات المونديال، حيث سيُوزَّع 48 منتخبًا على 12 مجموعة، ما يجعل موقع كل منتخب في مستواه مؤثرًا على طبيعة المواجهات التي سيخوضها.