الاتحاد الآسيوي: تسمية الطاقم التحكيمي لمباراة الزوراء وغوا الهندي

حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزوراء وغوا الهندي في دوري أبطال آسيا 2، حيث ذكر مدير إعلام نادي الزوراء أحمد سعيد لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حدد طاقم الحكام الخاص بمواجهة فريق الزوراء أمام غوا الهندي، والمقرر اقامتها يوم غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2".

وأضاف أن "الحكم الدولي الأوزبكي (فردافس نورسافاروف) سيقود اللقاء، يساعده مواطنيه (سيرزيتدينوف رسلان وعثمانوف عليشر)، بينما يتولى (زاكيبيكوف سانزار) من قيرغيزستان مهمة الحكم الرابع، والسوري (محمد باسل الحجاز) سيكون مقيماً للحكام". فيما ستقام المباراة بين الفريقين مساء يوم غدٍ الأربعاء المقبل في ملعب الزوراء بالعاصمة بغداد.