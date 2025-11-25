ضمن منافسات الجولة السادسة لمحترفي الصالات، 8 مباريات هذا اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين بكرة الصالات، بإقامة ثماني مباريات تلعب في مختلف القاعات وبأوقات متزامنة، وسط ترقب لمواجهات قوية قد تعيد رسم ملامح جدول الترتيب العام، إذ يفتتح المتصدر، الدفاع الجوي هذه الجولة عندما يحل ضيفاً على غاز الجنوب صاحب المركز الثالث، في مباراة يُتوقع أن تشهد إثارة وندية كبيرة نظراً لما يمتلكه الفريقان من إمكانات بدنية وأسلوب لعب منظم.

كذلك، وفي مواجهة بارزة أخرى، يستضيف نفط البصرة حامل اللقب ووصيف النسخة الحالية، جاره الجنوب صاحب المركز الحادي عشر. ورغم التفوق الفني لنفط البصرة الذي يضم عناصر مميزة سبق لها تمثيل المنتخبات الوطنية، إلا أن الجنوب يدخل المباراة بطموح تعويض نتائجه السابقة ومصالحة جماهيره.

كما يستمر حماس الجولة عبر سلسلة من اللقاءات المهمة، إذ يلتقي الجيش مع الشرطة، بينما يواجه بلدية البصرة نظيره دجلة الجامعة، ويلعب أمانة بغداد أمام الشباب البصري، في حين يلتقي الكهرباء بالمصافي، ويخوض ديالى مواجهة متكافئة أمام آليات الشرطة. وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع الشرقية مع نفط الوسط في قاعة الشهيد ميثم.