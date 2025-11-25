دوري أبطال آسيا: فريق الشرطة بضيافة الهلال السعودي اليوم

ينتظر فريق الشرطة لكرة القدم اختباراً صعباً ومصيرياً، حينما يحل ضيفاً على الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ يمتلك (12 نقطة)، حصدها عبر أربعة انتصارات متتالية، جاءت على حساب الثلاثي القطري(الدحيل والغرافة والسد)، فضلاً عن ناساف الأوزبكي،كما يضم الهلال نخبة من العناصر الجيدة، منهم، المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والأوروغـوياني داروين نونيز، والبرازيلي مالكوم ومواطنه ماركوس ليوناردو، وسالم الدوسري، وناصر الدوسري، وحسان تمبكتي في حالة جاهزيته.

وفي المقابل، يعاني فريق الشرطة من وضع لا يحسد عليه، إذ يمتلك في جعبته نقطة يتيمة حصدها من تعادل وحيد أمام السد، بينما تجرع مرارة الهزيمة في ثلاث مناسبات أمام كل من تراكتور سازي الإيراني، والاتحاد السعودي، والغرافة القطري.

فيما يسعى الجهاز الفني للشرطة بقيادة المدرب المصري مؤمن سليمان إلى إيقاف نزيف النقاط وكسر سلسلة النتائج السلبية في المسابقة الآسيوية، على الرغم من الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريق، وأبرزها افتقاد خدمات بسام شاكر بداعي الإصابة.