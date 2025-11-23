رسميا.. قائمة منتخبنا لبطولة كأس العرب

أعلن مدرب المنتخب الوطني، ديك أدفوكات ارنولد، اليوم الأحد ( 23 تشرين الثاني 2025 )، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب، وذلك بعد سلسلة من الوحدات التدريبية التي هدفت إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً.

وضمت قائمة حراسة المرمى كلاً من: فهد طالب، أحمد باسل، وعلي ياسين، فيما اختار ارنولد في خط الدفاع اللاعبين: ربين سولاقا، مصطفى ناظم، مناف يونس، ميثم جبار، وفرانس بطرس.

أما خط الوسط: شيركو كريم، حسن رائد، منتظر محمد، محمد علي عبود، أحمد فاضل، أمجد عطوان، سجاد جاسم، وحسن عبد الكريم.

وفي خط الهجوم اعتمد المدرب على كل من: إبراهيم بايش، بشار رسن، أحمد فرحان، علاء عباس، علي يوسف، محمد قاسم، وأيمن حسين.

ويأمل الجهاز الفني أن تقدم التشكيلة المختارة أداءً يليق بسمعة الكرة العراقية في البطولة، وأن يسهم مزيج الخبرة والشباب في تحقيق نتائج إيجابية تعزز طموحات المنتخب في المنافسات المقبلة.