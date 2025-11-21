الصفحة الرياضية

4 قنوات تبث بطولة كأس العرب 2025: اليكم الموعد والمكان


تنطلق بطولة كأس العرب في ضيافة قطر يوم 1 كانون الاول 2025، بمشاركة 16 منتخبا تتنافس على اللقب العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم 1 كانون الاول 2025، في قطر، بمشاركة 16 منتخبا تتنافس على التاج العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وتستضيف قطر في الأسبوع المقبل منافسات مرحلة التصفيات الأولية لبطولة كأس العرب لتحديد باقي المنتخبات المتأهلة للنهائيات.

وتضم المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم، منتخبات قطر صاحبة الضيافة وتونس إلى جانب الفائز من مواجهة سوريا وجنوب السودان والفائز من لقاء فلسطين وليبيا.

ويلعب في المجموعة الثانية منتخبا السعودية والمغرب والفائز من لقاء عمان والصومال والفائز من لقاء اليمن وجزر القمر.

وتشمل المجموعة الثالثة منتخبات مصر والأردن والإمارات والفائز من لقاء الكويت وموريتانيا

بينما تضم المجموعة الرابعة المنتخب الجزائري حامل اللقب والعراق والفائز من لقاء البحرين وجيبوتي والفائز من لقاء لبنان والسودان.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 18 كانون الاول 2025، في قطر، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالدور الأول ثم تقام الأدوار الإقصائية بالبطولة.

وأعلنت 4 قنوات بشكل رسمي نقل مباريات بطولة كأس العرب وهي قنوات "بي إن سبورتس"، قناة الكاس، قناة أبو ظبي الرياضية وقنوات دبي الرياضية.

4 قنوات تبث بطولة كأس العرب 2025: اليكم الموعد والمكان
