بعد قرعة الملحق العالمي.. أرنولد يحدد "مفتاح العبور" نحو المونديال

أكد مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، اليوم الخميس، (20 تشرين الثاني 2025)، أن قرعة الملحق العالمي وضعت المنتخب أمام بوليفيا الأقل تصنيفًا في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال أرنولد، في تصريح صحفي: "كان لدينا خياران هما جامايكا أو بوليفيا، والقرعة وضعتنا أمام منتخب أقل تصنيفًا، فتصنيف بوليفيا هو 76".

وأضاف: "علينا أن نُحافظ على الإيجابية، مع التأكيد على التحضير الجيد لهذه المباراة في المكسيك، في المكان نفسه الذي لعبنا فيه سابقًا، لذلك يجب أن يكون إعدادنا مثاليًا".

وتابع: "الجمهور كان اللاعب رقم 12 في مباراة الإمارات بالبصرة، وتشجيعهم للاعبين كان لا يُصدَّق، نريد لهذا الدعم أن يستمر، وخاصة من الإعلام، فالإعلام الإيجابي يُحفِّز اللاعبين ويضعهم في أفضل عقلية لتحقيق الانتصار".

وكانت قرعة الملحق العالمي، التي أجريت في مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الخميس، قد وضعت المنتخب العراقي في المسار الثاني، حيث سيواجه الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام.

وتُعد هذه المواجهة محورية، إذ ستحدد هوية المنتخب الذي سيتأهل للمباراة النهائية من الملحق العالمي، والتي ستصعد بالفائز منها مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وتستضيف مدينتي جوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتين مباريات الدور قبل النهائي والنهائي للمسار المؤهل من الملحق العالمي، وذلك في الثلث الأخير من شهر أذار المقبل.

وستشهد هذه المرحلة مشاركة المنتخبات المتأهلة من كل مسار، حيث سيحجز الفائزان مقعدين إضافيين في المونديال، ليصبحا المنتخبين رقم 47 و48 في قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الموسعة من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويشهد المسار الأول للملحق مواجهة قوية تجمع منتخب الكونغو الديمقراطية مع الفائز من مباراة كاليدونيا الجديدة وجامايكا، في حين يتنافس المنتخب العراقي ضمن المسار الثاني.

ويملك المنتخب العراقي فرصة تاريخية لاستعادة ذاكرة التأهل إلى كأس العالم، بعد ظهوره الأول في مونديال 1986 في المكسيك، وهو ما يمنح هذه المشاركة نكهة خاصة لدى الجماهير العراقية التي ما زالت تتذكر تلك اللحظات التاريخية.