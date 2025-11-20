الصفحة الرياضية

ما كان يخشاه العراق حصل.. بوليفيا الأقرب لمواجهة "أسود الرافدين" في نهائي الملحق العالمي


أسفرت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي جرت في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية، عن مواجهة منتخب العراق للفائز من مباراة نصف النهائي بين بوليفيا وسورينام.

وبذلك، أصبح بوليفيا الخصم الأكثر ترجيحاً للمنتخب العراقي في المباراة النهائية للملحق العالمي، بعد أن أظهرت نتائج الفريق في تصفيات أمريكا الجنوبية مستوى متقدماً، يجعلها خصماً صعباً لأي منافس. بوليفيا المصنفة عالميًا في المركز 76، تأهلت إلى الملحق العالمي بعد مشاركاتها في القارة الجنوبية، المعروفة بالقوة التنافسية العالية، ما يمنح الفريق خبرة تكتيكية مهمة.

شهدت تصفيات أمريكا الجنوبية عدة مفاجآت لافتة، أبرزها فوز بوليفيا على البرازيل 1-0 في لاباز، إضافة إلى انتصارات مهمة على تشيلي 2-0، وعلى بيرو وفنزويلا 4-0، وكولومبيا 1-0. هذه النتائج، رغم كونها أمام فرق متوسطة المستوى، تمنح الفريق الثقة اللازمة للمنافسة على مستوى الملحق العالمي. كما أن مواجهة فرق كبرى مثل البرازيل والأرجنتين والأوروغواي ساهمت في صقل خبرة لاعبي بوليفيا في التعامل مع الضغط والمباريات الحاسمة.

يعتمد منتخب بوليفيا على أسلوب لعب سريع ومرتدات منظمة، ويظهر قدرة عالية على استغلال الأخطاء الدفاعية للخصم، ما يمثل تحدياً حقيقياً للمنتخب العراقي الذي سيحتاج إلى إعداد كامل من جميع الجوانب، بدءاً من اللياقة البدنية، والتحليل التكتيكي، وصولاً إلى الانضباط الذهني.

ومن جانبه، يسعى المنتخب العراقي إلى استغلال تصنيفه المتقدم مقارنة بباقي المنتخبات المشاركة في الملحق العالمي لتحقيق الفوز والوصول إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المباراة القادمة تعد خطوة حاسمة لتحديد هوية الفريق الذي سيصعد مباشرة إلى النهائيات، وسط ترقب جماهيري واسع من مشجعي الكرة العراقية.

 يأمل أسود الرافدين أن يكون التحليل التكتيكي الدقيق والاستعداد البدني والذهني المكثف كفيلاً بمواجهة تحديات خصم متقدم مثل بوليفيا، وتحقيق الحلم التاريخي بالعودة إلى أكبر بطولة في كرة القدم العالمية بعد مشاركته السابقة في كأس العالم 1986.

في الوقت نفسه، يبقى السيناريو المثالي للعراق هو مواجهة سورينام، الفريق الأقل تصنيفاً، إذ يسهل على المنتخب الوطني استغلال خبرته وتحقيق الفوز، إلا أن الوقوع أمام بوليفيا، رغم صعوبته، سيختبر قدرات المنتخب العراقي على أعلى المستويات ويكشف مدى جاهزيته لمنافسات المونديال المقبل.

هذا اللقاء التاريخي يشكل فرصة ذهبية للمنتخب العراقي لتأكيد مكانته على الساحة الكروية الدولية، وتحقيق إنجاز طال انتظاره لعشاق الكرة في العراق والمنطقة العربية.

