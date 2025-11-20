دولة تتأهل رسميا إلى كأس العالم.. لكن ترامب قد يمنع جمهورها من حضور المونديال

نجح منتخب هايتي في بلوغ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، يوم أمس الأربعاء، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تصدر مجموعة ضمت هندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا.

ومع ذلك، قد يحرم مشجعو الدولة الكاريبية هايتي من مؤازرة منتخب بلادهم في كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل 2026، بسبب حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام.

ففي يونيو الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا أدرج 12 دولة على قائمة الحظر، ما يعني أن مواطني تلك الدول لا يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة، وبرر الرئيس الأمريكي القرار بأنه اتخذ لـ"حماية الأمن القومي والمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشعبها".